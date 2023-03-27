Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyasını Başlattı: “Sana Söz Yine Baharlar Gelecek…”

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını, resmi Twitter hesabından; “Sana söz yine baharlar gelecek” sözlerinin yer aldığı video paylaşımı ile başlattı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını, resmi Twitter hesabından; “Sana söz yine baharlar gelecek” sözlerinin yer aldığı video paylaşımı ile başlattı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını “Sana söz yine baharlar gelecek” sözlerinin yer aldığı video paylaşımı ile başlattı. Videoda, Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri yer aldı:

“Sana söz... Birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan; uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol; yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan; ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.”

Millet İttifakı bileşeni siyasi partilerin liderleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını başlattığı videoyu resmi twitter hesaplarından paylaştı.

Anka Haber Ajansı