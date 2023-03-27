Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kapmanyası Başlattı... Meral Akşener: "Sana Söz, Umut Bitmeyecek"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kapmanyası Başlattı... Meral Akşener: "Sana Söz, Umut Bitmeyecek"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını başlattığı videoyu, “Sana söz, umut bitmeyecek” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını başlattığı videoyu, “Sana söz, umut bitmeyecek” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasını bugün sosyal medya hesabında yayınladığı video ile başlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı kampanya videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Akşener, paylaşımında, “Sana söz, umut bitmeyecek” dedi.

Anka Haber Ajansı

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