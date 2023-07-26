CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir kısmının yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Çürüme sarayda. Neron Roma’yı yaktı; Erdoğan da Türkiye’yi yakıyor” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir kısmının yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Çürüme sarayda. Neron Roma’yı yaktı; Erdoğan da Türkiye’yi yakıyor” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM’de partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın son kısmının yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

“Önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, seçimlerden önce nisan ayında İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar’ı Ankara’ya kendisiyle görüşmek üzere çağırdılar mı, çağırmadılar mı?

“SEN KARAR VER, GERİSİNİ BİZE BIRAK DİYORLAR”

-Ankara’da yapılan görüşmede Halil Koç ve Hasan Yılmaz, Mahkeme Başkanı Hasan Acar’ı tehdit etti mi, etmedi mi? Tehdit gerekçesi de şu: Elinde bir dava var. Davanın mutlak bir şekilde firma lehine sonuçlanması lazım. O yüzden 3 Mayıs’taki duruşmada mutlaka karar vermenizi istiyoruz. Dava dosyasının karar aşamasına gelmemiş olmasının hiçbir önemi yok diyor. Sen karar ver, gerisini bize bırak diyorlar. Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir soygun düzenidir?

“İSTANBUL 10. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİNE BASKIDA BULUNDU MU, BULUNMADI MI?”

-Yine aynı şekilde ilgili firma lehine karar verilmesi için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkan ve üyelerine baskıda bulundu mu, bulunmadı mı?

“HEYETTEKİ ARIZA ÇIKARANLARIN YERİNE YENİ HEYET ATANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ Mİ, SÖYLEMEDİ Mİ?”

-Yeni Adalet Bakanı’nın atanmasına bir gün kala 1 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’ne gidip davanın mutlak bir şekilde firma lehine sonuçlanması gerektiğini, mahkeme heyetinin arıza çıkararak duruşmayı ertelettiğini söyleyerek, heyetteki arıza çıkaranların yerine yeni heyet atanması gerektiğini söyledi mi, söylemedi mi?

“MAHKEME BAŞKANI VE ÜYESİ KARARNAME ÖNCESİ ALELACELE BAŞKA MAHKEMELERE SÜRÜLDÜ MÜ, SÜRÜLMEDİ Mİ?”

-3 Mayıs 2023. Bu duruşmada bütün baskılara rağmen karar verilmemiş olması nedeniyle, hakim iradesini sarayın ipoteğine vermemiş bir insan. Hakim diyor ki daha henüz dosya tamamlanmadı, karar vermiyorum. Mahkeme başkanı ve üyesi talepleri de olmamasına rağmen kararname öncesi alelacele başka mahkemelere sürüldü mü, sürülmedi mi? Yine kararname dışı, yerlerine başka hakim atandı mı, atanmadı mı?

“YENİ ATANAN HAKİMLER İSTENEN ŞEKİLDE, FİRMA LEHİNE KARAR VERDİ Mİ, VERMEDİ Mİ?”

-İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi’ne yeni atanan hakimler istenen şekilde, firma lehine karar verdi mi, vermedi mi?

“NERON ROMA’YI YAKTI; ERDOĞAN DA TÜRKİYE’Yİ YAKIYOR”

Vicdanı olan, ahlakı, erdemi olan, namusu olan herkes soruyorum. Bu kadar büyük bir olayı 21. Yüzyılın Türkiye’sinde nasıl görmezden gelebiliriz? Yargının çürüdüğü bir ortamı, bu kadar somut anlatan başka bir örnek var mıdır? Çağırıyorsun, tehdit ediyorsun, karar vereceksin diyorsun, dosya tamam değil diyor. Olsun, dosya tamam olmasa bile firma lehine karar vereceksin diyor. Bunlar bedava mı yapılıyor? Eğer rüşvet, yargıya kadar gittiyse, HSK bütün bu hukuksuzlukların, adaletsizliklerin kaynağı haline gelmişse Türkiye’de hiçbir şey düzelmez. Ne ekonomi ne ahlak ne erdem düzelmez. Çürüme nerede? Açık ve net söylüyorum: Çürüme sarayda. Neron Roma’yı yaktı; Erdoğan da Türkiye’yi yakıyor.”

Anka Haber Ajansı