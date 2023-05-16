Kılıçdaroğlu: “Değişim İsteyenler, Artık Bu Ülkede İstemeyenlerden Daha Fazla”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler, artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net; bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler, artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net; bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna ilişkin bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler, artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net; bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

“DOMUZ BAĞCILAR YÜCE MECLİS’E GÖNDERİLDİ. KADINLARI CANSIZ BİRER EŞYA GİBİ SAHİPLENDİRMEK İSTEYENLERE BÜTÜN YOLLARI AÇTILAR”

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

“BİZLER TARTIŞIRKEN ONLAR SİZE KARŞI BİRLEŞMİŞ DURUMDA”

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik, kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken onlar size karşı birleşmiş durumda.

“12 GÜNÜMÜZ VAR, BU KARANLIK TÜNELDEN ÇIKTIK, ÇIKTIK”

Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık, çıktık.”

Anka Haber Ajansı