Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesi Antakya’da Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti: “Size Minnet Borçluyuz”

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Antakya’da, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu sahra hastanesini ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, “Size minnet borçluyuz” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Antakya’da; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den ve belediye yetkililerinden; merkezde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Seçer, “Personelle beraber 1050 vatandaşımız bu çadırkentte kalıyorlar. Sosyal donatı alanları da var. Çocuklarımız için kreşlerimiz var. Çamaşırhane gibi donatı alanları da var” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun daha sonra dinlediği bir depremzede; “Bıktık bu hırsızlardan. Pazar günü Cumhurbaşkanı’na gittim. Affı söylemek için… Bu kadar kibir olmaz. Dört tane helikopter. Hepsi bizim paramız. Ben ülkücüyüm. Bahçeli’den utanıyorum…” dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Sahra Hastanesi’ni ziyaret etti, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Kılıçdaroğlu burada, sağlık çalışanlarına; “Buraya geldik. Sizin bayramınızı kutlamak için. Büyük bir fedakarlıkla çalışan tıp dünyasının saygın insanlarının bayramını kutluyoruz. Özel bir gün, bugün. Siz 24 saat çalışırsınız. Hastanın ne zaman geleceği belli olmaz. Acı günlerimizde en başta tıp dünyasını görürüz. Size minnet borçluyuz” dedi. Sağlık çalışanları da, Kılıçdaroğlu’na hastanedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu, buradan sonra da Antakya’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’ne gitti. Kılıçdaroğlu, Hatay Geçici Yaşam Alanı ile ilgili sunumu izledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, burada şunları söyledi:

“Burada bütün sistemi içine katarak ve iş birliği içerisinde Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu ile saha hizmeti yürüten büyük bir ekibiz. Elbette ihtiyaçlar günden güne değişiyor ve bu değişimle birlikte biz bunları karşılama gayreti içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde ilk etaptaki ihtiyaçlarla bugünkü ihtiyaçlar arasında çok fark var. Artık barınma temelli kentin geleceğini düşünen aynı zamanda sağlık sorunları ve çevre sorunlarıyla ilgilenen bir kısım alt yapıyla ilgili süreçleri gözeten süreci sürdürüyoruz.

Şehrin geleceği kısmı önemli. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok önemli teknik insanların katkı sunacağı bir zemin de var. Lütfü Savaş Başkanımız bu konuda önemli bir koordinasyon sağlıyor. Bütün hizmetlerimizi AFAD ile konuşarak onların koordinasyonuyla sürdürüyoruz.

“1600’E YAKIN İNSANIMIZI BARINDIRACAK GEÇİCİ BARINMA ALANLARINI OLUŞTURUYORUZ”

Bizim özellikle afet bölgesine önerimiz geçici bir konut sistemiyle süreci en az 2-3 yıllık ihtiyacı karşılayacak bir teknik altyapıya sahip, yeni Hatay’ı geçmişiyle bağ kuran güçlü bir tasarımla, mimariyle inşa edebilmek. Bu konuda örnek projeyi uzun zamandır arkadaşlarımla çalışıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyemizin de oluruyla, yer göstermesiyle; hem Antakya’da hem de Samandağ’da toplamda bin 600’e yakın insanımızı barındıracak, geçici ama 2-3 yılı kapsayacak geçici barınma alanlarını oluşturuyoruz. Birinin inşası başladı, bir diğerinin de hemen 2-3 gün içerisinde başlayacak.

“KENTLERİMİZİ PLANLI BİR ŞEKİLDE ELE ALMAMIZ ŞART”

Cumhuriyet Halk Parti’mizin TBMM grubunun toplayarak oluşturduğu yaklaşık 10 milyon liralık da katkısını sunarak yapacağımız geçici barınma alanlarından birine büyük bir katkı sunmuş olacak. Kiptaş Genel Müdürümüz inşasını şehircilik kurumumuz adına üstlendi.”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Sadece barınma alanı değil, yaşam alanı inşa ediyoruz. Şu anda sahanın altyapı çalışmalarına başladık. İSKİ Genel Müdürlüğümüz, su altyapısını getirmekle ilgili çalışmalara başladı” dedi ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçenlerde bir fotoğraf yansıdı. Hemen kentin dışarısında alelacele 4 katlı 5 katlı konutlar yapmak gerçekten yaşadığımız afetten sonra, bu şehirlere yaşatılacak ikinci acı olur. O bakımdan kentlerimizi planlı, prensipli bir şekilde geleceğe hazırlamamız şart. 14 Mayıs’tan sonra sizin Cumhurbaşkanlığınızla birlikte, bence çok özenli bir çalışmayla bu 10 şehrimize de çok kıymetli bir süreci kazandıracağımızdan eminim. İnşallah yakın zamanda bu geçici barınma alanlarımızı, bu güzel barınma alanlarını depremzede vatandaşlarımızla buluşturacağımızın sözünü vermiş olalım.”

Anka Haber Ajansı