Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesi Gaziantep’te Yeşilkent Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesi Gaziantep’te Yeşilkent Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te Yeşilkent Mezarlığını ziyaret etti, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okudu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te Yeşilkent Mezarlığını ziyaret etti, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okudu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’te Yeşilkent Mezarlığı’nı ziyaret ederek deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okudu. Kılıçdaroğlu ayrıca, Yeşilkent Şehitliği’ni de ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na ziyaretlerinde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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