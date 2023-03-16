Kılıçdaroğlu, Depremde İsias Hotel’inde Hayatını Kaybeden Kıbrıslı Öğrencilerin Ailelerini Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Depremde İsias Hotel’inde Hayatını Kaybeden Kıbrıslı Öğrencilerin Ailelerini Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte; depremde Adıyaman’da yıkılan İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının, KKTC'deki ailelerini ziyaret etti, başsağlığı dileklerini iletti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte; depremde Adıyaman’da yıkılan İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının, KKTC'deki ailelerini ziyaret etti, başsağlığı dileklerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman’daki İsias Hotel’inde konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC’li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25’i çocuk 35 kişi ile onlarca insan kişi hayatını kaybetmişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle birlikte, Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının KKTC’deki ailelerini bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Karakaya, Konuklu, Yiğittürk, İş, Dağlı, Çetintaş, Kılıç ve Çetiner ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu’na KKTC'deki taziye ziyaretleri sırasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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