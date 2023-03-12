Kılıçdaroğlu, Depremzede Çocuklar İle Görüntülerini Paylaştı: “Ben Bu Çocukların Dedesiyim”

Kılıçdaroğlu, Depremzede Çocuklar İle Görüntülerini Paylaştı: “Ben Bu Çocukların Dedesiyim”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya ve Kahramanmaraş’ta bir araya geldiği depremzede çocuklar ile çektirdiği görüntüleri paylaşarak “Ben bu çocukların dedesiyim” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya ve Kahramanmaraş’ta bir araya geldiği depremzede çocuklar ile çektirdiği görüntüleri paylaşarak “Ben bu çocukların dedesiyim” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği afet bölgelerinden Malatya ve Kahramanmaraş’ta bir araya geldiği ve sohbet ettiği çocuklar ile çektirdiği görselleri paylaştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına “Ben bu çocukların dedesiyim” notunu düştü.

Anka Haber Ajansı

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