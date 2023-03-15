Kılıçdaroğlu: Dualarımız, Kaybolan Vatandaşlarımızın Sağ Salim Bulunması İçin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, kaybolan vatandaşlarımızın sağ salim bulunması için” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, kaybolan vatandaşlarımızın sağ salim bulunması için” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, kaybolan vatandaşlarımızın sağ salim bulunması için.”

Anka Haber Ajansı