Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Kızılay İle İlgili, Depremzedelere Hakaret Ediyordun. Sahi, Sen Ne Diyordun

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Kızılay İle İlgili, Depremzedelere Hakaret Ediyordun. Sahi, Sen Ne Diyordun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın AHBAP Derneği’ne çadır satmasına tepki olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kızılay nerede” diye soranlara yönelik söylediği “Be ahlaksız, be namussuz, be adi” sözlerini içeren videoyu paylaştı ve “Erdoğan, Kızılay ile ilgili, depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi, sen ne diyordun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın AHBAP Derneği’ne çadır satmasına tepki olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kızılay nerede” diye soranlara yönelik söylediği “Be ahlaksız, be namussuz, be adi” sözlerini içeren videoyu paylaştı ve “Erdoğan, Kızılay ile ilgili, depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi, sen ne diyordun” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ’nin, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon TL karşılığında 2 bin 50 çadır satmasına tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kızılay nerede” diye soranlara yönelik söylediği “Be ahlaksız, be namussuz, be adi” sözlerini içeren videoyu, “Erdoğan, Kızılay ile ilgili, depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi, sen ne diyordun” mesajıyla bugün sosyal hesabında paylaştı.

Videoda, Erdoğan’ın, AFAD’ın Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi’nde 21 Şubat’ta yaptığı açıklamada söylediği “Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi, ‘Kızılay nerede?’ diyor. ‘Ne çadırını ne yemeğini görmedik’ diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi…” sözlerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

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