Kılıçdaroğlu, Erzincan Mercan’da Coşkuya Karşılandı

Kılıçdaroğlu, Erzincan Mercan’da Coşkuya Karşılandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği Erzincan’ın Mercan ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği Erzincan’ın Mercan ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün, bir dizi program için Erzincan’ın Mercan ilçesinde vatandaşlar ve partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu’na, Erzincan ziyaretinde; CHP Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem ve Ahmet Akın ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül eşlik etti.

Mercan’dan Halk Buluşması etkinliğinin düzenlendiği Tercan ilçesine geçen CHP konvoyunda birden fazla aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Biri gazeteci iki kişinin kazada yaralandığı öğrenildi.

Anka Haber Ajansı

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