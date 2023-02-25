Kılıçdaroğlu; Eşi Selvi Kılıçdaroğlu İle Birlikte Depremde Yaralanan Yurttaşları, Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, depremde yaralanan ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren yurttaşları ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, depremde yaralanan ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren yurttaşları ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem bölgelerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen yaralı yurttaşları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Anka Haber Ajansı