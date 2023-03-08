Kılıçdaroğlu: “Gelecek Sene 8 Mart, Meydanlarda Coşkuyla Kutlanacak. Kadınlar Kazanacak”

Kılıçdaroğlu: “Gelecek Sene 8 Mart, Meydanlarda Coşkuyla Kutlanacak. Kadınlar Kazanacak”

Millet İttifakı’nın 13’üncü Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım” mesajını yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım” mesajını yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kılıçdaroğlu, 4 Aralık 2021 tarihinde Mersin’de düzenlenen ‘Milletin Sesi’ mitinginde kadınlarla bir arada olduğu fotoğrafı paylaşarak şu mesajı verdi:

“Gelecek sene 8 Mart, meydanlarda coşkuyla kutlanacak. Kadınlar kazanacak. Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım.”

Anka Haber Ajansı

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