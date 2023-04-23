Kılıçdaroğlu: Gençler Büt’e Bırakmayalım, İlk Turda Bitirelim Bu İşi

Kılıçdaroğlu: Gençler Büt’e Bırakmayalım, İlk Turda Bitirelim Bu İşi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok’ta paylaştığı bir videoyu “Gençler büt’e bırakmayalım, ilk turda bitirelim bu işi” açıklamasıyla Twitter hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Gençler siz siz olun, dersinize iyi çalışın. Kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimi de büt’e bırakmadan ilk turda bitirelim” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok’ta paylaştığı bir videoyu “Gençler büt’e bırakmayalım, ilk turda bitirelim bu işi” açıklamasıyla Twitter hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Gençler siz siz olun, dersinize iyi çalışın. Kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimi de büt’e bırakmadan ilk turda bitirelim” dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; TikTok’ta “Gençler, biliyorsunuz ki her zaman dersine çalışan kopya çekenden bir adım öndedir” açıklamasıyla yayınladığı videoyu bugün Twitter hesabında da paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Gençler büt’e bırakmayalım, ilk turda bitirelim bu işi” mesajını yazdı. Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“CUMHUR İTTİFAKI, BU SEÇİMDE VAATLERİNİ BİZDEN KOPYALA YAPIŞTIR YAPMIŞ”

Gençler, biliyorsunuz ki kopya çekmek iyi değildir. Ama bu ülkeyi 20 yıldır yönetenler ne yazık ki derslerine çalışmamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı, bu seçimde vaatlerini bizden kopyala yapıştır yapmış. Allah bunlara akıl fikir versin. Bakın bunların bir kısmını bir sene öncesinde, bir kısmını da bir iki hafta önce sizlerle paylaşmıştım. Gençler siz siz olun, dersinize iyi çalışın. Kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimi de büt’e bırakmadan ilk turda bitirelim.”

Anka Haber Ajansı

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