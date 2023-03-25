Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, 14 Mayıs Seçimlerine Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere yönelik kent çalışmalarını sürdürüyor. CHP Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz, Adana’da yapılan koordinasyon toplantısında; "Özellikle kırsal kesimlerde Genel Başkanımız kadınlar ve genç çiftçilere bir mektup yazdı. Bu mektupta o ‘kırsal kesimdeki kadınlar, genç çiftçilerin primlerini (sigorta primlerini) biz ödeyeceğiz ve emekli olmalarını sağlayacağız' dedi” açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere yönelik kent çalışmalarını sürdürüyor. CHP Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz, Adana’da yapılan koordinasyon toplantısında; "Özellikle kırsal kesimlerde Genel Başkanımız kadınlar ve genç çiftçilere bir mektup yazdı. Bu mektupta o ‘kırsal kesimdeki kadınlar, genç çiftçilerin primlerini (sigorta primlerini) biz ödeyeceğiz ve emekli olmalarını sağlayacağız" dedi” açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gönüllüler, Çankırı, Çorum, Amasya, Sivas, Erzincan, Bayburt, Adana'nın ardından Tokat'ta yurttaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz, toplantılarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi takdirde hayata geçireceği vaatleri anlattı.

Cengiz, Adana’daki Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Koordinasyon Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Esnaf Bakanlığı kurulacak. Özellikle kırsal kesimlerde Genel Başkanımız kadınlar ve genç çiftçilere bir mektup yazdı. Bu mektupta o ‘kırsal kesimdeki kadınlar, genç çiftçilerin primlerini (sigorta primlerini) biz ödeyeceğiz ve emekli olmalarını sağlayacağız.’ Bunu net bir şekilde söyleyin” dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Türkiye'nin dört bir yanında ev ev, sokak sokak yurttaşlarla bir araya gelerek seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

Anka Haber Ajansı