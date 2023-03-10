Kılıçdaroğlu, Güzelbahçe Belediyesi'nin Konteyner Kentini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Güzelbahçe Belediyesi’nin Malatya Yeşilyurt’ta kurduğu konteynerkenti ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Başkan Mustafa İnce’den konteynerkent ile ilgili bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Güzelbahçe Belediyesi’nin 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya Yeşilyurt’ta konteyner kenti ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Konteyner kentin girişinde Kılıçdaroğlu’nu karşılayan Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa İnce, ‘Güzelbahçe Belediyesi Konteynerkente hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım’ dedi. Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren İnce, şunları söyledi:

“Deprem olduğu günden itibaren ekiplerimizle Malatya’ya geldik. Sayın Vekilimiz Veli Ağbaba’nın koordinasyonunda meclis üyemiz Aras Kaynarca, Başkan Yardımcımız Mustafa Günay ve 35 personelimizle birlikte hizmet veriyoruz. 1500’e yakın depremzede vatandaşımıza yemek veriyoruz. Bu her gün sabah kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği olarak devam ediyor. 85 konteyneri kurduk hazır. Hedefimiz 250 konteyner. Yaklaşık 500 depremzede vatandaşımız yerleştirildi. Bu konteynerlerin altyapı çalışmalarını bitirdik. Öncelikli olarak evleri tamamen yıkılmış vatandaşlar, engelli, şehit ve gazi yakınları, çocuklu aileler ilk önceliğimiz arasında. ‘Sosyal Market Çadırı’ kurduk. Gıda ürünlerinden, temizlik ürünlerine, hijyen ürünleri, çocuk bez ve mamaları ve birçok ürüne kadar burada ihtiyaçlar var. Biz de bu eksiklikleri gördüğümüz için bu sosyal market çadırını kurduk. Vatandaşlarımız buraya gelerek tüm ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Bu alanda yeni bir yaşam alanı kuruyoruz. İnsanlar yaşamlarını düzene koyana kadar bir süre konteyner kentte yaşayacaklar. Burada yetişkinler kadar çocuklarında desteğe ihtiyacı var. Konteyner kentimizde depremden etkilenen çocuklarımıza bir nebzede olsa o felaketi unutturmak, çocukluklarını yaşamaları sağlamak için bir bölümünde çocuk oyun grubu kurduk. Umarız bu kötü günleri hayatları boyunca bir daha hiç yaşamazlar. Biz gelen yardımları Güzelbahçe Yardım Toplama Merkezinde toplayıp direk burada depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İmkânlarımızı Malatya için seferber ettik”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan İnce’ye yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı