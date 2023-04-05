Kılıçdaroğlu: Hepsini Yapacağım Ve Göreceksiniz, Bu Ülkeye Yeniden Baharlar Gelecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; Habertürk yayınındaki “100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köylerde okul açacağız. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. IMF'den para almayacağım. Yani iktidar olduğumuzda halkımız için neyi yapacağımızı çok iyi biliyoruz” açıklamalarını “Hepsini yapacağım ve göreceksiniz, bu ülkeye yeniden baharlar gelecek” mesajıyla paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; Habertürk yayınındaki “100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köylerde okul açacağız. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. IMF'den para almayacağım. Yani iktidar olduğumuzda halkımız için neyi yapacağımızı çok iyi biliyoruz” açıklamalarını “Hepsini yapacağım ve göreceksiniz, bu ülkeye yeniden baharlar gelecek” mesajıyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Habertürk TV’de ‘Olaylar ve Görüşler’ programına katılarak gazeteciler Serap Belet ve Kürşad Oğuz’un sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, yayında şunları söyledi:

“100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köylerde okul açacağız. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. IMF'den para almayacağım. Yani iktidar olduğumuzda halkımız için neyi yapacağımızı çok iyi biliyoruz.”

Kılıçdaroğlu, Habertürk yayınında yaptığı bu açıklamaları, Twitter hesabında “Hepsini yapacağım ve göreceksiniz, bu ülkeye yeniden baharlar gelecek” mesajıyla paylaştı.

Anka Haber Ajansı