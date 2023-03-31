Kılıçdaroğlu, İftarda Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu İle Bir Araya Geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu’nun düzenlediği İftar Buluşması’nda, eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu’nun düzenlediği İftar Buluşması’nda, eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İstanbul Platformu’nun düzenlediği İftar Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu, iftarda eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na iftarda; İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul mu milletvekilleri İlhan Kesici ve Akif Hamzaçebi eşlik etti.

Anka Haber Ajansı