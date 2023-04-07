Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Gazze’ye saldırısını kınadı. Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından bu gece yaptığı paylaşım şöyle:

“İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır.”

Anka Haber Ajansı