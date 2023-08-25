Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ve İstanbul İlçe Başkanlarını Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı