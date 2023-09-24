Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli'de Kadınların Sorunları Ve Taleplerini Dinledi

Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli'de Kadınların Sorunları Ve Taleplerini Dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Sultanbeyli’de Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e “Geçmiş Olsun” Telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e “Geçmiş Olsun” Telefonu
Eskişehir Chp İl Kongresi'nde Figen Kahya Ve Talat Yalaz İl Başkanlığına Aday Oldu
Eskişehir Chp İl Kongresi'nde Figen Kahya Ve Talat Yalaz İl Başkanlığına Aday Oldu
Ahmet Davutoğlu: "İttifak İhtimali Olma Durumunda Bütün Partilere Kapımız Açıktır"
Ahmet Davutoğlu: "İttifak İhtimali Olma Durumunda Bütün Partilere Kapımız Açıktır"
Chp Manisa İl Kongresi... İlhan Cihaner: "Devrimci Bir Tutumla, Cesaretle Partiyi Yeniden Kurmak Zorundayız"
Chp Manisa İl Kongresi... İlhan Cihaner: "Devrimci Bir Tutumla, Cesaretle Partiyi Yeniden Kurmak Zorundayız"
Sezgin Tanrıkulu: "Bu Ağır Ortamda Hakikatten Ve Onları Ortaya Çıkarmaktan Vazgeçmeyelim"
Sezgin Tanrıkulu: "Bu Ağır Ortamda Hakikatten Ve Onları Ortaya Çıkarmaktan Vazgeçmeyelim"
Erdoğan Toprak: "Türkiye Avrupa’nın En Yoksulları Ve En Kötü Beslenen Ülkeleri Arasına Yerleşti"
Erdoğan Toprak: "Türkiye Avrupa’nın En Yoksulları Ve En Kötü Beslenen Ülkeleri Arasına Yerleşti"
Chp Ankara İl Başkanı Ümit Erkol Oldu
Chp Ankara İl Başkanı Ümit Erkol Oldu