Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli'de Kadınların Sorunları Ve Taleplerini Dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Sultanbeyli’de Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Anka Haber Ajansı