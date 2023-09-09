Kılıçdaroğlu: “İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümünü Kutluyorum”

Kılıçdaroğlu: “İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümünü Kutluyorum”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutluyor, bu coşku ve heyecanı yaşayan güzel İzmir halkını sevgi ve saygıyla selamlıyor; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutluyor, bu coşku ve heyecanı yaşayan güzel İzmir halkını sevgi ve saygıyla selamlıyor; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” mesajını paylaştı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

“İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutluyor, bu coşku ve heyecanı yaşayan güzel İzmir halkını sevgi ve saygıyla selamlıyor; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.”

Anka Haber Ajansı

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