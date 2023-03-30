Kılıçdaroğlu: Kıbrıs’ta Barışa Ve Çözüme Karşı Londra’da Yapılan Provokasyonu Kınıyorum

Kılıçdaroğlu: Kıbrıs’ta Barışa Ve Çözüme Karşı Londra’da Yapılan Provokasyonu Kınıyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna saldırı girişimini tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Ve Sol Parti, Mahir Çayan Ve Arkadaşlarını 51’inci Ölüm Yıl Dönümlerinde Mezarı Başında Andı
Chp Ve Sol Parti, Mahir Çayan Ve Arkadaşlarını 51’inci Ölüm Yıl Dönümlerinde Mezarı Başında Andı
Jale Nur Süllü: Kadınların Sandıkta Gereken Dersi Akp İktidarına Vereceğine Yürekten İnanıyorum
Jale Nur Süllü: Kadınların Sandıkta Gereken Dersi Akp İktidarına Vereceğine Yürekten İnanıyorum
Ahmet Necdet Sezer’den Kılıçdaroğlu’na Destek: “Başarılı Olmasını Diliyorum”
Ahmet Necdet Sezer’den Kılıçdaroğlu’na Destek: “Başarılı Olmasını Diliyorum”
Cumhurbaşkanı Edoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Edoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed İle Görüştü
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Sezer İle Görüştü
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Sezer İle Görüştü
Mustafa Yeneroğlu: “Bu İktidarın İnsan Hakları Eylem Planı Da Kara Mizah Olarak Tarihte Yerini Aldı”
Mustafa Yeneroğlu: “Bu İktidarın İnsan Hakları Eylem Planı Da Kara Mizah Olarak Tarihte Yerini Aldı”
Eski Tbmm Başkanvekili Uluç Gürkan, Erdoğan’ın 3. Kez Adaylığını Eleştirdi: “Ysk Anayasa İhdas Edemez”
Eski Tbmm Başkanvekili Uluç Gürkan, Erdoğan’ın 3. Kez Adaylığını Eleştirdi: “Ysk Anayasa İhdas Edemez”