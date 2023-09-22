Kılıçdaroğlu, Kktc Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe İle Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, Kktc Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'yi CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'yi CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.

Özdenefe, Kılıçdaroğlu'na işlemeli bir tablo hediye etti.

Anka Haber Ajansı

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