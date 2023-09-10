CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışı programında gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin sorusuna, "Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MANSUR BEY BİZİM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZDIR VE ADAYIMIZDIR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeniden adaylığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır" dedi.

"SADECE BİR FOTOĞRAFI ALIP O FOTOĞRAF ÜZERİNDEN, TROLLER ÜZERİNDEN CHP'YE SALDIRMAK KADAR AKIL DIŞI BİR ŞEY OLAMAZ"

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "CHP'nin 100. Yıl için hazırladığı videoda kullanılan bir görüntüye ilişkin" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Trollere şunu söylemek isterim. Bu konuda genel başkan yardımcımız bir açıklama yaptı. Orada söz konusu olan Kıbrıs Çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Çünkü önce onlar gösteriliyor arkasından nasıl gömüldüklerini arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığını gösteriyor. Sadece bir fotoğrafı alıp o fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz. Bunlara sormak isterim; Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken bunlar neden hiç seslerini çıkarmadılar? Neden sadece Kılıçdaroğlu Süleyman Şah Türbesi'ne sahip çıktı? Bunlar CHP'yi bilmiyorlar, CHP'yi karalamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti demektir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasında rahmetli Erbakan ile birlikte nasıl mücadele verdiğini, EOKA'cıları nasıl toprağa gömdüğünü, nasıl bayrağımızı dalgalandırdığını herhalde onlar unuttular ama biz unutmadık ve unutmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye demektir. Herkesin bunu bilmesini isterim."

"BİZ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN KURUMSAL OLARAK HEDEF ALINMASINI ASLA DOĞRU BULMAYIZ"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir televizyon programındaki açıklamalarının sorulması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "O konuda parti sözcümüz görüşümü alarak düşüncelerini açıkladı. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal olarak hedef alınmasını asla doğru bulmayız" dedi.

Anka Haber Ajansı