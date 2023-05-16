CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel’i Siyasi İşler ve Seçim Propagandasından sorumlu Başdanışman olarak atadı. Yüksel, 2019 yılına kadar CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel’i Siyasi İşler ve Seçim Propagandasından sorumlu Başdanışman olarak atadı. Yüksel, 2019 yılına kadar CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel’i Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu Başdanışman olarak görevlendirdi. Görevlendirme yazısında, “Sayın Mehmet Ali Yüksel, CHP nezdinde ‘Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirmeniz uygun görülmüştür” denildi.

Yüksel, 2015-2019 arasında İstanbul’da CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

(Fotoğraf: Arşiv)

Anka Haber Ajansı