Kılıçdaroğlu: "Millet İradesine Darbe Yapanlara Geçit Yok. Can Atalay, Milletin Vekilidir"

Kılıçdaroğlu: "Millet İradesine Darbe Yapanlara Geçit Yok. Can Atalay, Milletin Vekilidir"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ terör örgütü liderine 'kıymetli değerimizdir' diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok! Can Atalay, milletin vekilidir!! Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ terör örgütü liderine "kıymetli değerimizdir" diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok. Can Atalay, milletin vekilidir. Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"FETÖ terör örgütü liderine "kıymetli değerimizdir" diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok! Can Atalay, milletin vekilidir!! Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız."

Anka Haber Ajansı

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