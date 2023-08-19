Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Yöneticileri İle Bir Araya Geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyeti bugün CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.
Anka Haber Ajansı