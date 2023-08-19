Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Yöneticileri İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.