Kılıçdaroğlu, Muharrem Ertaş Ve Neşet Ertaş’ın Mezarlarına Karanfil Bıraktı, Dua Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de halk ozanları Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş’ın mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de halk ozanları Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş’ın mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün seçim mitingi için geldiği Kırşehir’de halk ozanları Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş’ın mezarlarına karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu, baba ve oğul Ertaş için dua etti.

Anka Haber Ajansı