Kılıçdaroğlu: Necmettin Erbakan’ı, Vefatının 12. Yıl Dönümünde Saygı Ve Rahmetle Anıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12. ölüm yıl dönümünde eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı andı. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşım şöyle:
“Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”
Anka Haber Ajansı