Kılıçdaroğlu: “Saat 22.00'de Burada Buluşalım. Herkes Gelsin. Sen Gelme Recep Tayyip Erdoğan”

Kılıçdaroğlu: “Saat 22.00'de Burada Buluşalım. Herkes Gelsin. Sen Gelme Recep Tayyip Erdoğan”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme Recep Tayyip Erdoğan” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme Recep Tayyip Erdoğan” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yurttaşlara saat 22.00’de buluşma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketlediği paylaşımında şunu kaydetti:

“Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme Recep Tayyip Erdoğan.”

Anka Haber Ajansı

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