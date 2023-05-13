Kılıçdaroğlu, Sandık Görevlilerine Seslendi: “Hikayenizi Dünya Konuşacak. Yıllarca Anlatılacaksınız”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, “Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikâyenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız” sözleri ile seslendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, “Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikâyenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız” sözleri ile seslendi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesaplarında, “Sandıklarda olacak kahramanlara...” notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum şovlarının tek amacı vardı: Sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ne oldu? Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi. Kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gidecek gönüllüler; erdem savaşçıları, vicdan emekçileri. Onlar hepimizin olmak istediği kişiler.

Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikâyenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız.

Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul, Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere: Hükümetler geçicidir, sakın unutmayın devlet bakidir asıl olan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil devletten, adaletten, hukuktan yana olun.

Haydi bakalım, çoğu gitti azı kaldı.”

Anka Haber Ajansı