Kılıçdaroğlu, Şehit Aileleri Ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla partisinin Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla partisinin Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi’nde bulunan Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı