Kılıçdaroğlu, Şehit Aileleri Ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Şehit Aileleri Ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla partisinin Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla partisinin Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi’nde bulunan Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ahmet Davutoğlu: İttifak Çalışmamıza Başka Partiler Olumlu Yaklaştıklarında Onlara Da Açık Olacaktır
Ahmet Davutoğlu: İttifak Çalışmamıza Başka Partiler Olumlu Yaklaştıklarında Onlara Da Açık Olacaktır
Temel Karamollaoğlu: Yerel Seçimlere Prensiben Her Yerde Girebilmek İçin Bir Çabanın İçerisindeyiz
Temel Karamollaoğlu: Yerel Seçimlere Prensiben Her Yerde Girebilmek İçin Bir Çabanın İçerisindeyiz
Kılıçdaroğlu: “Erdoğan, Abd’ye Şirin Gözükmek İçin Bizi Ve Tüm Muhalefeti ‘Dış Güçler’e Şikayet Etmiş”
Kılıçdaroğlu: “Erdoğan, Abd’ye Şirin Gözükmek İçin Bizi Ve Tüm Muhalefeti ‘Dış Güçler’e Şikayet Etmiş”
Sibel Suiçmez’den Trabzon’da “Turist Yargısı” Tepkisi
Sibel Suiçmez’den Trabzon’da “Turist Yargısı” Tepkisi
Veli Ağbaba: “Erdoğan, Enflasyonun Küresel Bir Sorun Olduğunu Söylemiş; Küresel Değil ‘Recepsel’ Bir Sorun”
Veli Ağbaba: “Erdoğan, Enflasyonun Küresel Bir Sorun Olduğunu Söylemiş; Küresel Değil ‘Recepsel’ Bir Sorun”
Devlet Bahçeli: "Mahallede Komşuya Verilecek Ev Olmadığı Anlaşılmıştır"
Devlet Bahçeli: "Mahallede Komşuya Verilecek Ev Olmadığı Anlaşılmıştır"
Ali Mahir Başarır: "Gidene Gitme Demeyiz, İlle De Zorla Gel İttifak Da Yap Demeyiz"
Ali Mahir Başarır: "Gidene Gitme Demeyiz, İlle De Zorla Gel İttifak Da Yap Demeyiz"