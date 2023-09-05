Kılıçdaroğlu: “Şehit Olan Askerimiz Ünal Sipahi’ye Allah’tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı Ve Sabır Diliyorum”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi için, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Ünal Sipahi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi için, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Ünal Sipahi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi’nin şehit olduğunu duyurdu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şehit Sipahi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Ünal Sipahi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı