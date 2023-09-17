Kılıçdaroğlu, Selen Ve Enver Çiftinin Düğününe Katıldı

Kılıçdaroğlu, Selen Ve Enver Çiftinin Düğününe Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beykoz’da Selen ve Enver çiftinin düğün törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beykoz’da Selen ve Enver çiftinin düğün törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İstanbul Beykoz’da Selen ve Enver çiftinin düğün törenine katıldı. Gelin ve damadı tebrik eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kaya ve Düzgün ailelerine de hayırlı olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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