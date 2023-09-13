Kılıçdaroğlu, Selin Ve Sefa Çiftinin Nikah Törenine Katıldı

Kılıçdaroğlu, Selin Ve Sefa Çiftinin Nikah Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin ve Ahmet Özdemir’in kızları Selin’in nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Selin ve Sefa çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin ve Ahmet Özdemir’in kızları Selin’in nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Selin ve Sefa çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Ankara Yenimahalle’de Pervin ve Ahmet Özdemir’in kızları Selin’in nikah törenine katıldı. Çiftin nikahını Yenimahalle Belediye Bakanı Fethi Yaşar kıydı. Dünya evine giren Selin ve Sefa çiftinin nikah şahitliğini de yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özdemir ile Tilki ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Böylesine güzel bir nikahta, gelinle damadın yanında olmaktan son derece mutluyum. Onların ömür boyu mutlu olmalarını ben de yürekten istiyorum. Başkanımız çok güzel bir konuşma yaptı. Güzel evlatlar vereceksiniz. Sizlerin anneleri ve babaları, torunlarını sevecekler. Olağanüstü güzel bir şey. Evin gerçek sahibi evin kadını olacak. Ömür boyu mutluluklar diliyorum.”

Anka Haber Ajansı

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