Kılıçdaroğlu: "Selvi Hanım'la Birlikte Oyumuzu Kullandık. Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oy kullanırken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve “Eşim Selvi Hanım’la birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.