Kılıçdaroğlu, Sendika Ve Tmmob’a Bağlı Oda Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, Sendika Ve Tmmob’a Bağlı Oda Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı’nda sendika ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı oda temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı’nda sendika ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı oda temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı’nda sendika temsilcileri ve TMMOB’a bağlı oda temsilcileri ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Akif Hamzaçebi eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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