Kılıçdaroğlu: Sevgili Memurlar, Sevgili Meslektaşlarım; Gece 01:00’de Burada Görüşelim
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, “Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım; gece 01:00’de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek” paylaşımı yaptı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, “Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım; gece 01:00’de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek” paylaşımı yaptı.
CHP Lideri Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, bu gece saat 01:00’de memurlarla ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım; gece 01:00’de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek.”
Anka Haber Ajansı