Kılıçdaroğlu: "Sizinle Gurur Duyuyoruz Filenin Sultanları"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Twitter hesabından yayınladığı mesajla kutladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler… Sizinle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları.”

Anka Haber Ajansı