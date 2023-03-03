Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ile SOL Parti Merkezi’nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Toplantıya; SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Mehmet Soğancı, Dilara Kurtuluş ve Göksu Cengiz de katıldı.

Anka Haber Ajansı