Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Benedicta Lasi İle Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Benedicta Lasi İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nı ziyaret eden Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Benedicta Lasi ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nı ziyaret eden Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Benedicta Lasi ile bir araya geldi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganı ile bugün Ankara Spor Salonu’nda toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı’nı ziyaret eden Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Benedicta Lasi ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ayrıca Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov ve Trakya Temsilcisi Güner Çetin ile de görüştü.

Anka Haber Ajansı

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