Kılıçdaroğlu: "Süper Lig'e Yükselen Pendikspor Camiasını Yürekten Kutluyorum"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Süper Lig'e yükselen Pendikspor camiasını yürekten kutluyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Süper Lig'e yükselen Pendikspor camiasını yürekten kutluyorum” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in bugün oynanan play-off finalinde Bodrumspor’u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Soper Lig’e yükselen son takım oldu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pendikspor için Twitter hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, mesajında “Süper Lig'e yükselen Pendikspor camiasını yürekten kutluyorum” dedi.
Anka Haber Ajansı