Kılıçdaroğlu: Tüm Kadınları Saat 21.00’de Buraya Davet Ediyorum, Konuşmamız Lazım

Kılıçdaroğlu: Tüm Kadınları Saat 21.00’de Buraya Davet Ediyorum, Konuşmamız Lazım

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” paylaşımını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Twitter hesabında kadınlara çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” mesajını paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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