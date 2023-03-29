Kılıçdaroğlu: Tüm Kadınları Saat 21.00’de Buraya Davet Ediyorum, Konuşmamız Lazım
CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” paylaşımını yaptı.
CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” paylaşımını yaptı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Twitter hesabında kadınlara çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım” mesajını paylaştı.
Anka Haber Ajansı