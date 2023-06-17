CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, bu akşam deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 yenen Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından Anadolu Efes’in şampiyonluğu için kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum.”

Anka Haber Ajansı