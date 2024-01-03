Kılıçdaroğlu: "Ülkemızde Artık Hukuk Kuralları Değıl, Maalesef Orman Kanunları Benzerı Saray Kanunları Var"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın, cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararına uymamasına ilişkin "Yargıtay Üyelerinin, hiçbir kararda imzası olmayan intihalci bir yargıcı Anayasa Mahkemesi üyeliğine layık görmesi bile zaten bu günlerin habercisiydi… Ülkemizde artık hukuk kuralları değil, maalesef orman kanunları benzeri Saray kanunları var" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın, cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararına uymamasına ilişkin "Yargıtay Üyelerinin, hiçbir kararda imzası olmayan intihalci bir yargıcı Anayasa Mahkemesi üyeliğine layık görmesi bile zaten bu günlerin habercisiydi… Ülkemizde artık hukuk kuralları değil, maalesef orman kanunları benzeri Saray kanunları var" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararının "hukuki değeri olmadığına ve uyulmamasına" karar verdi. CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam yayınladığı şu mesajla karara tepki gösterdi:

"Yargıtay, AYM'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararına “Hukuki değeri yok” diyerek bir kez daha uymaması, siyasi otoritenin yargıyı yönettiğinin ve ülkemizde bir daha hukuktan bahsedilemeyeceğinin ispatıdır. Yargıtay Üyelerinin, hiçbir kararda imzası olmayan intihalci bir yargıcı Anayasa Mahkemesi üyeliğine layık görmesi bile zaten bu günlerin habercisiydi… Ülkemizde artık hukuk kuralları değil, maalesef orman kanunları benzeri Saray kanunları var!"

Anka Haber Ajansı