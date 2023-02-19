Kılıçdaroğlu: Üniversiteleri Açın, Bölgeden Gelip Barınma Sorunu Olan Herkesi Yerleştirmeye Talibiz

Kılıçdaroğlu: Üniversiteleri Açın, Bölgeden Gelip Barınma Sorunu Olan Herkesi Yerleştirmeye Talibiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem nedeniyle öğretime ara verilen ve yarın uzaktan eğitim vermeye başlayacak olan üniversitelerin açılması için hükümete ve Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem nedeniyle öğretime ara verilen ve yarın uzaktan eğitim vermeye başlayacak olan üniversitelerin açılması için hükümete ve Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın” dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, önceki gün yaptığı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlar depremzedelerin kullanıma açıldığı için öğretime ara verilen üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, yüz yüze eğitimi de içeren hibrit öğretim seçeneğinin nisan başı itibarıyla yeniden değerlendirileceğini duyurmuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptı paylaşımda, hükümete ve YÖK’e “Üniversiteleri açın” çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“YÖK’Ü UYARIYORUM; BU, HAD AŞMAKTIR”

“Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın. Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu, had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Adıyamanlı Depremzede: Banyo Yapan Yok. Herkese Bit Girmiş. Allah Korkusu Yok Mu? Bir Su Gelsin Bize
Adıyamanlı Depremzede: Banyo Yapan Yok. Herkese Bit Girmiş. Allah Korkusu Yok Mu? Bir Su Gelsin Bize
Veli Ağbaba: Ağır Hasar Raporu Verilen Binaların Az Hasarlıya Çevrildiği İddiaları Var
Veli Ağbaba: Ağır Hasar Raporu Verilen Binaların Az Hasarlıya Çevrildiği İddiaları Var
Yıldırım Kaya’dan Öğretmelere Tavsiye: “Çocukların Duygularını Dışa Vurmalarını Mutlaka Sağlamalıyız”
Yıldırım Kaya’dan Öğretmelere Tavsiye: “Çocukların Duygularını Dışa Vurmalarını Mutlaka Sağlamalıyız”
Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı: İnşaatlarda beton dökmeyin!
Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı: İnşaatlarda beton dökmeyin!
Depremzede çocuğun o anları Ece Üner'i gözyaşlarına boğdu! Stüdyo buz kesti...
Depremzede çocuğun o anları Ece Üner'i gözyaşlarına boğdu! Stüdyo buz kesti...
Özgür Demirtaş, uzun süren sessizliğinin nedenini açıkladı: Doktorlarım yasakladı...
Özgür Demirtaş, uzun süren sessizliğinin nedenini açıkladı: Doktorlarım yasakladı...
İstanbul'da fay hattına en yakın ilçeler? Prof. Dr. Şengör açıkladı... Bu ilçelerde oturanlar dikkat!
İstanbul'da fay hattına en yakın ilçeler? Prof. Dr. Şengör açıkladı... Bu ilçelerde oturanlar dikkat!