Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif Ziyareti

Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif Ziyareti

Millet İttfakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti.

HABER:EDDA SÖNMEZ / KAMERA: ADEM KARABAYIR

Millet İttfakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Veysel Karani’nin 58’nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59’ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde bir araya geldi. Anne-oğul Samirler, “Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi” sıfatıyla, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na kutsal emanet hakkında bilgiler verdi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, cami avlusunda kendilerini bekleyen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Anka Haber Ajansı

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