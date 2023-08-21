Kılıçdaroğlu: “Veteriner Hekime Şiddette Hayır. Sağlıkta Şiddete Hayır”

Kılıçdaroğlu: “Veteriner Hekime Şiddette Hayır. Sağlıkta Şiddete Hayır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Veteriner hekimlerimiz, sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadır. Seslerini duyurmak için bugün meydanlara inen veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Veteriner hekime şiddette hayır. Sağlıkta şiddete hayır” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Veteriner hekimlerimiz, sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadır. Seslerini duyurmak için bugün meydanlara inen veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Veteriner hekime şiddette hayır. Sağlıkta şiddete hayır” açıklamasını yaptı.

Veteriner hekimler, bugün, Türkiye’nin dört bir yanında, şiddete karşı bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için önemli rol üstlenen veteriner hekimlerimiz, sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadır.

Saray iktidarının birçok alanda olduğu gibi, tarım ve hayvancılık politikalarındaki eksiklikleri ve ihmalleri, veteriner hekimlerimizin maruz kaldığı sorunlar; ülkemizde tarım ve hayvancılığın geleceği için daha da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için vazgeçilmez olan veteriner hekimlerimizin sorunlarını çözmek için derhal etkili adımlar atılmalıdır.

Seslerini duyurmak için bugün meydanlara inen veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Veteriner hekime şiddette hayır. Sağlıkta şiddete hayır.”

Anka Haber Ajansı

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