Kılıçdaroğlu: Yarın Sabah Mansur Başkanımızla Deprem Bölgesine Geçiyoruz

Kılıçdaroğlu: Yarın Sabah Mansur Başkanımızla Deprem Bölgesine Geçiyoruz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yarın sabah Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte deprem bölgesine gideceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz.”

Anka Haber Ajansı

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